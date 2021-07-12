Прокуратура начала проверку из-за больших очередей в Шереметьево Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в аэропорту Шереметьево в связи с большими очередями пассажиров на регистрацию в прошедшие выходные.

«Проводится проверка соблюдения требований законодательства при организации обслуживания в международном аэропорту «Шереметьево» в связи с длительной процедурой регистрации на рейс вылетающих пассажиров в минувшие выходные», – сообщается на сайте ведомства.

Московский транспортный прокурор разослал руководителям авиакомпаний и аэропортов письма, в которых заявил о необходимости увеличить число сотрудников на стойках регистрации. Сообщается, что с учетом возросшего туристического потока прокуратура проводит выездной прием граждан в Шереметьево.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 10 июля, в аэропорту Шереметьево возникли длинные очереди на регистрацию. В дирекции по связям с общественностью аэропорта объяснили инцидент проверкой ПЦР-тестов на коронавирус.