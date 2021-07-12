Врачи рассказали о двух "железных" причинах для медотвода от вакцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданам для получения медицинского отвод от вакцинации против коронавирусной необходимо различать временные и постоянные основания. Об этом рассказали врачи.

Как передает РБК, относительными являются ситуации, связанные с обострениями хронических заболеваний, при которых отводы даются на время от двух до четырёх недель.

Абсолютная медицинская причина означает, что людям в принципе не могут делать соответствующую прививку. К данному виду относится только одно противопоказание - ярко выраженная аллергическая реакция на первое введение препарата против коронавирусной инфекции. В данном случае второй компонент ему вводить уже не будут и в дальнейшем также освободят от вакцинации.

«Сильная общая реакция - это повышение температуры тела выше 40°С в поствакцинальном периоде. Она возникает в срок до трех дней после прививки инактивированными препаратами и в период с пятого по 15-й день с момента введения живой вакцины», - уточнил терапевт Андрей Кондрахин.

Для получения справки о медицинском отводе следует обратиться к своему терапевту, который делает заключение на основании выписки.

Отмечается, что при онкологическом заболевании следует обращаться к онкологу, а беременные женщины берут справку у акушера-гинеколога, на учёте которого они находятся.