ЕС продлил на полгода экономические санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Европейского союза продлил на полгода экономические секторальные ограничения в отношении России.

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить еще на шесть месяцев - до 31 января 2022 года - санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России», - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник, 12 июля.

Напомним, экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на «действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине», потом эти ограничения были усилены в сентябре 2014 года. Как писал сайт kp.ru, в конце июня страны Евросоюза заявили о решении продлить экономические санкции в отношении Москвы, поскольку не увидели прогресса в реализации Минских соглашений, и отметили нарастание напряженности на границе Украины и России.

Позже появилось сообщение, что в ближайшие месяцы верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представит проекты новых санкций в отношении России. Как отмечалось действия Брюсселя будут основаны прежде всего «на сохранении единого подхода» стран содружества по отношению российской стороны.