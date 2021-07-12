В России 12 июля 2021 выявлено 25 140 случаев заболевания коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России 12 июля 2021 выявлено 25 140 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в стране были зафиксированы 5 808 473 случаев заражения, передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За сутки коронавирус был выявлен в 84 регионах России. У 2 723 (10,8%) пациентов протекает без проявлений.

Наибольшее количество заражений зафиксировано в Москве – 5 403 случая. На втором месте Московская область, где за сутки заболели 2 566 человек, третье место у Санкт-Петербурга – 2 029 пациентов.

Кроме того, за сутки от коронавируса скончались 710 человек, выписаны в связи с выздоровлением 16 429 пациентов. За весь период пандемии в России от болезни умерли 143 712 человек, выздоровели – 5 216 648.

Напомним, накануне в стране было выявлено 25 033 случая заражения COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от коронавирусной инфекции все населении России, отметив, что только таким образом можно стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.