Гонконг увеличил срок карантина для российских туристов с двух до трех недель Фото: REUTERS

Гонконг продлил срок карантина для прибывающих из России. Теперь им необходимо провести в изоляции три недели вместо двух.

Как пишет Bloomberg, ограничения вводятся с 16 июля 2021. При этом проходить карантин в домашних условиях запрещено.

Отмечается, что новые меры связаны с внесением России в список стран, где сохраняется высоких риск заболеть коронавирусом. Российским туристам по-прежнему разрешен въезд в Гонконг при условии вакцинации препаратом от COVID-19 «Спутник V».

Напомним, в июне 2021 года власти Гонконга включили российский «Спутник V» в список признанных вакцин от коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Россия была внесена Австрией в «красный список» по распространению новых мутаций коронавируса. Ограничения на въезд из РФ вступиили в силу 8 июля 2021.