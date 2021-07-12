Коронавирус у Валентина Юдашкина: модельер переболел в легкой форме

Валентин Юдашкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный российский модельер Валентин Юдашкин перенес коронавирусную инфекцию, которой он заболел после посещения Италия.

Как рассказал сам модельер, после посещения Италии он сделал ПЦР-тест, который оказался положительным, однако сам коронавирус Юдашкин перенес в легкой форме, поскольку ранее он сделал прививку от COVID-19.

«Слава богу, что еще осенью прошлого года я сделал прививку от COVID-19, что, по словам врачей, позволило мне перенести заболевание в легкой форме», - приводит «Интерфакс» слова модельера.

Юдашкин выразил сожаление, что ранее не успел ревакцинироваться. «К сожалению, я не успел ревакцинироваться, тогда бы, уверен, болезнь прошла бы стороной», - отметил он.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вакцинированные люди почти во всех случаях не болеют тяжело, а также что человек, сделавший прививку от коронавируса, не может заразить других, однако редко встречаются исключительные случаи.