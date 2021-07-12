Сергей Гончар выразил уверенность в успехе российской сборной на Олимпиаде в Токио

Гончар: Верю, что наши на Олимпиаде выступят успешно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участник четырех Олимпиад, бывший хоккеист сборной России Сергей Гончар выразил уверенность в успехе российских спортсменов на Летних Олимпийских играх в Токио. Он добавил, что сложности, которые возникли у сборной из-за санкций WADA, только добавят мотивацию атлетам.

«Верю, что наши на Олимпиаде в Токио выступят успешно. У нас такой менталитет, когда у русских какие-то трудности - это только добавляет мотивации и заставляет выступать еще лучше. Так что я верю в наших спортсменов и в то, что им по силам показать хорошие результаты в Токио. Буду болеть за них», - заявил Гончар «Российской газете».

Ранее сообщалось, что с российскими олимпийцами в Токио поедет священник, протоиерей Андрей Алексеев. Он сможет поддержать спортсменов, если им потребуется помощь, передает «Свободная пресса».

Напомним, японские власти заявили, что вводят режим ЧС в Токио на период проведения Олимпийских игр. Особые условия на фоне пандемии коронавируса будут действовать с 12 июля по 22 августа, сообщает телеканал «360».