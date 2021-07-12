Россия эвакуировала дипломатов из афганского Хайратона в Узбекистан Фото: REUTERS

Российские дипломаты, работавшие в консульстве в афганском Хайратоне, эвакуированы из Афганистана, рассказал журналистам спецпредставитель президента России в республике Замир Кабулов.

По словам дипломата, сотрудники российского консульства отправлены в Узбекистан. Такое решение было вызвано соображениями безопасности, уточнил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Генеральное консульство России в афганском городе Мазари-Шарифе временно приостановило работу из-за обострения обстановки на севере Афганистана. Кабулов сообщил, что Россия будет оказывать помощь в обеспечении безопасности границы Таджикистана с Афганистаном в плановом режиме.

Напомним, обстановка на границе Таджикистана и Афганистана осложнилась в начале июля 2021. Боевики захватили несколько районов и пограничную комендатуру «Овез» в уезде Хохон. Также стало известно о том, что американская авиабаза Баграм в Афганистане была разграблена сразу после того, как военные США покинули территорию.

Накануне советник главы Афганистана Хамдулла Мохиб призвал Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом на территории государства.