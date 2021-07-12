На Украине начались военные учения Cossack Mace - 2021 Фото: REUTERS

В понедельник, 12 июля, на Украине стартовали украино-британские военные учения Cossack Mace – 2021 (Казацкая Булава), в которых примут участие около двух тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц военной техники из пяти стран. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба украинских вооруженных сил.

"На базе межвидового центра подготовки военных частей и подразделений 12 июля начинаются международные украино-британские военные учения … Участие в учениях будут принимать около 2 тысяч военнослужащих … из пяти стран-партнеров», - говорится в сообщении Генштаба, опубликованного на странице в Facebook.

В Cossack Mace – 2021 примут участие США, Великобритания, Канада и Швеция. Учения будут приходить до 24 июля в Николаевской области.

Напомним, Украина стала одной из основных стран – участников военных учений Sea Breeze проводимых НАТО в Черном море. В этом году в нем также приняли участие США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и государства-партнеры альянса. В учениях задействовали примерно четыре тысячи военных, 40 судов, 30 единиц авиации и свыше сотни автомобилей и бронетехники.