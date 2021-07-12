Европейская организация потребителей пожаловалась на WhatsApp из-за политики конфиденциальности Фото: Иван МАКЕЕВ

Европейская организация потребителей пожаловалась в Еврокомиссию на WhatsApp, заявив, что мессенджер нарушает правила ЕС. Об этом в понедельник, 12 июля, говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Поводом для жалобы стало то, что в течение нескольких последних месяцев WhatsApp «неоправданно настаивает» на том, чтобы европейские пользователи приняли новые условия использования и политику конфиденциальности компании. Представители Европейской организации потребителей отметили, что эти условия непрозрачны и непонятны для пользователей.

- Жалоба в Еврокомиссию с постоянными, повторяющимися и навязчивыми уведомлениями, которые подталкивают пользователей принять новую политику мессенджера. Это оказывает чрезмерное давление на пользователей и ограничивают их свободу выбора. Кроме того, WhatsApp не смог объяснить простым и понятным языком характер изменений своих условий, - говорится в сообщении.

Напомним, с мая этого года WhatsApp изменил правила конфиденциальности в России. На это фоне мошенники придумали новую схему обмана пользователей: они стали заявлять, что мессенджер якобы станет платным.