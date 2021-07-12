Вице-спикер Совфеда разработал законопроект о запрете плавающих ставок по кредитам

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев разработал законопроект о запрете плавающих ставок по потребительских кредитам.

Согласно законопроекту, запрет на установление переменной процентной ставки устанавливается на ряд кредитных договоров, в том числе по ипотеке. Как уточняется на сайте Совфеда, речь идет о случаях, когда сумма потребительского кредита, либо сумма обязательства по его предоставлению не превышает минимальный размер кредита, установленный правительством РФ. Кроме того, будут учитываться региональные особенности.

Вместе с тем законопроект устанавливает запрет плавающих ставок на кредитные договоры, срок действия которых менее года и более 20 лет. В ближайшее время документ будет внесен в Госдуму.

Как писал сайт kp.ru, в марте 2021 президента России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 15 июля разработать и принять закон, который позволит регулировать порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению.