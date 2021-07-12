Закон о легализации каннабиса в медицинских целях собираются принять на Украине

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову обращение с просьбой провести во вторник, 13 июля, внеочередное заседание парламента и рассмотреть ряд законопроектов, среди которых вопрос о легализации каннабиса в медицинских целях. Об этом рассказал член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Завтра созывается внеочередное заседание Верховной рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса», - написал депутат в своем Telegram-канале, опубликовав копию обращения украинского лидера.

В обращении отмечено, что, кроме вопроса легализации каннабиса, глава незалежной просит рассмотреть еще четыре законопроекта: о криминализации контрабанды, об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса, и недостоверном декларировании товаров. Также отмечен документ об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов и усовершенствовании деятельности Антимонопольного комитета.

Напомним, Зеленский еще в качестве кандидата в президенты Украины выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях, однако спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что украинцы не готовы к легализации легких наркотиков. Тем не менее, как показал один из опросов, жители Украины поддержали украинского лидера. За легализацию медицинского каннабиса выступили 70 процентов избирателей.