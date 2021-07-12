Генконсульство Китая в Приморье опровергло сведения о планах взаимного признания вакцин с Россией

Китай опроверг информацию о планах взаимного признания вакцин с Россией Фото: Мария ЛЕНЦ

Китай и Россия не планируют объявлять о взаимном признании вакцин от коронавируса «Спутник V» и CoronaVac, заявило китайское консульство во Владивостоке.

«Недавно в некоторых российских СМИ появилась новость о том, что генеральный консул Ян Вэньбинь сообщил СМИ, что Китай и Россия взаимно признают китайскую вакцину компании Kexing и российскую вакцину «Спутник V», о чем будет объявлено на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года. Это сообщение не соответствует действительности, сейчас никакой информации об этом нет», – сказано на сайте дипломатической миссии КНР.

Ранее российское издание Deita сообщило, что Россия и Китай готовят совместное заявление о взаимном признании вакцин от COVID-19. По информации издания, генконсул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь рассказал, что консультации по этому вопросу ведутся на уровне правительств двух стран. В случае взаимного признания вакцин Москва и Пекин могут открыть границы и разрешить въезд туристов с сертификатами о прививках.

Как писал сайт kp.ru, ранее несколько стран, в том числе Венгрия, обратились к России с предложением взаимно признать паспорта вакцинации против коронавирусной инфекции.