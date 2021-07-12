YouTube Shorts появится в России 12 июля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Функция YouTube Shorts (beta) будет доступна для российских пользователей с 12 июля текущего года. На сегодняшний день сервис успешно работает среди креаторов в Индии и США: каждый год короткие видео набирают более 6,5 миллиарда просмотров по всему миру.

YouTube Shorts позволит пользователям создавать короткие запоминающиеся видео на своем смартфоне и сразу публиковать их на платформе. С начала запуска авторам и исполнителям будут доступны разнообразные полезные функции. Так, они смогут снимать несколько отрывков, позже объединяя их в один видеоролик, а также записывать видео с музыкой и изменять скорость записи. После того как вы записали видео, можно вставить в него текст и отрегулировать время его появления.

- Реакции на шутки, новый взгляд на смешные скетчи, следование рецептам – это только несколько примеров роликов, которые можно создавать в YouTube Shorts, - говорится в сообщении YouTube.

До этого смотреть короткие видео на YouTube можно было в любом регионе, в том числе и России, но инструмент для их создания был доступен лишь в некоторых странах. Список стран, где пользователи смогут создавать видео в YouTube Shorts постепенно расширяется.