Исследование: Одна доза «Спутника V» сформировала сильный иммунный ответ у 94% не болевших коронавирусом Фото: REUTERS

Российский фонд прямых инвестиций рассказал о результатах исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», которое было проведено в Аргентине. По данным испытаний, прививка препаратом вырабатывает высокий уровень антител как среди не болевших инфекцией, так и среди перенесших заболевание. Об этом в понедельник, 12 июля, говорится на официальном сайте РФПИ.

Полные результаты исследования опубликовали в международном научном журнале Cell Reports Medicine. Ученые из Аргентины проанализировали выработку антител после вакцинации «Спутником V» 288 медицинских работников.

- По результатам исследования, у 94 процентов ранее не болевших коронавирусом людей наблюдался сильный иммунный ответ после введения одной дозы вакцины. Кроме того, очевидных преимуществ введения второй дозы «Спутник V» ранее переболевшим лицам не выявлено. Исследователи считают, что для защиты переболевших достаточно вакцинации только первым компонентом препарата, - говорится в сообщении.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что статья в Cell Reports Medicine в очередной раз доказывает позитивные данные, полученные во время применения вакцины «Спутник V»: российский препарат обеспечивает высокий уровень защиты, является одной из самых безопасных и эффективных вакцин от коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, на сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 67 государствах мира. Накануне известный научный журнал Nature также выпустил обзор на российскую вакцину, в котором подтверждается ее безопасность и эффективность.