Иммунолог объяснил популярность вакцины «КовиВак»

Иммунолог объяснил ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Популярность среди москвичей вакцина от коронавируса «КовиВак» получила благодаря минимальному количеству побочных эффектов. Такое мнение выразил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Он отметил, что люди опасаются реакции организма на прививку, поэтом стараются выбирать наименее реактогенный препарат.

«КовиВак» менее иммуногенный: общий уровень иммунитета к вирусу после него несколько ниже, чем после «Спутника V». Но, как следствие, он менее реактогенный: при его использовании фиксируется меньше случаев повышенной температуры и других реакций. Может быть, с этим связано обывательское представление о том, что раз вакцина легче переносится, то она лучше», — цитирует врача ФАН.

При этом медик добавил, что бояться реакции на вакцину не стоит, ведь ответ организма нельзя считать побочным эффектом или отклонением от нормы.

«Это обычные реакции, которые бывают не только после противокоронавирусных вакцин. Они возникают и после противогриппозных прививок, против гепатита, дифтерии и столбняка», - напомнил Болибок.

Напомним, накануне сообщалось, что в Москве закончилась вакцина «КовиВак», поступившая в павильоны «Здоровая Москва» только в субботу утром, 10 июля. Из-за высокого спроса, вакцина закончилась всего за два дня. В городе ожидается поставка новой партии препарата, передает RT.

Добавим, ранее проведенное исследование показало, что переболевшим коронавирусом пациентам достаточно сделать укол одним компонентом «Спутника V» или привиться вакциной «Спутник Лайт», передает телеканал «360».