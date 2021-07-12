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Политика12 июля 2021 13:17

Песков: продление санкций ЕС против России не дает перспектив для нормализации отношений

Москве приходится работать в сложных условиях, констатировал представитель Кремля
Абдулла ШАКИРОВ
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Песков заявил, что продление санкций ЕС против России не дает перспектив для нормализации отношений

Песков заявил, что продление санкций ЕС против России не дает перспектив для нормализации отношений

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Евросоюза продлить санкции в отношении РФ.

В беседе с журналистами официальный представитель Кремля отметил, что продление санкций «не открывает новых перспектив в нормализации отношений» между Россией и ЕС. Песков констатировал, что пока Москве приходится работать в сложных условиях.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 12 июля, Совет Европейского союза продлил на полгода экономические секторальные ограничения в отношении России.

Напомним, экономические санкции ЕС были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на «действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине», потом эти ограничения были усилены в сентябре 2014 года. Как писал сайт kp.ru, в конце июня страны Евросоюза заявили о решении продлить экономические санкции в отношении Москвы, поскольку не увидели прогресса в реализации Минских соглашений, и отметили нарастание напряженности на границе Украины и России.