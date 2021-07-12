Жена Петра Мамонова призналась, что врачи не могут вывести ее супруга из комы

Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже три недели лидер группы «Звуки Му» Петр Мамонов находится в ковидном госпитале в Коммунарке. Его супруга Ольга рассказала, что музыкант по-прежнему находится в стабильном, но крайне тяжелом состоянии. По ее словам, медики пытаются вывести ее мужа из комы, но у них ничего не выходит.

Женщина отметила, что врачи отменили уже все препараты, которые должны были поддерживать Петра Мамонова в состоянии искусственной комы, а сейчас пытаются сделать дыхание известного музыканта хотя бы частично самостоятельным, передает Пятый канал.

«Ничего хорошего. Дыхание по-прежнему на ИВЛ, хотя некоторые дыхания самостоятельно происходят. Там машину можно отрегулировать, чтобы какие-то дыхания были самостоятельными, он с этим справляется, но он не выходит из комы, хотя все препараты отменили. А выходить он не выходит. Медленно очень как-то. Делает неосознанные какие-то движения: глаза откроет-закроет, рукой пошевелит», — заявила Мамонова.

При этом в интервью RT Ольга добавила, что все органы мужа работают самостоятельно, это хорошие признаки. Однако уже четверо суток он не может прийти в себя, хотя врачи стимулируют его состояние.

Напомним, Петр Мамонов попал в Коммунарку с коронавирусом 16 дней назад. Все это время мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, врачи не дают гарантий, что музыкант сможет поправиться, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».