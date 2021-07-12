Додон: С новым парламентом в Молдавии период хороших отношений с Россией закончился

Додон заявил, что с приходом к власти в Молдавии нового парламента период хороших отношений с Россией закончился Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил на пресс-конференции, что с приходом к власти в республике нового парламента период хороших отношений с Россией закончился.

Как отметил экс-президент Молдавии, позитивные отношения Кишинева с Москвой развивались последние четыре года. Он выразил надежду, что президенту Молдавии Майе Санду и новому парламенту «хватит ума, чтобы не довести ситуацию с РФ до того, что было в 2014-2015 годах». Додон напомнил, что в эти годы Кишинев почти лишился рынков сбыта и высылал российских дипломатов.

Как писал сайт kp.ru, на парламентских выборах в Молдавии президентская Партия действия и солидарности (ПДС) вырвалась вперед, получив 52,53% голосов по итогам обработки 99,58% бюллетеней. Таким образом, партия показала на выборах в парламент Молдавии наилучший результат за всю историю.

Блок коммунистов и социалистов Додона занимает второе место с 27,36% голосами. Тройку замыкает региональная партия бизнесмена Илана Шора «Шор», которую поддержали 5,78% избирателей.