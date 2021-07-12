Лавров: Судан готовится ратифицировать соглашение о создании российской базы ВМФ

Судан готовится ратифицировать соглашение о создании российской базы ВМФ Фото: Александр ГЛУЗ

Власти Судана сообщили России, что готовятся ратифицировать соглашение о строительстве пункта материально-технического обеспечения российского ВМФ в африканской республике. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Судана Марьям аль-Махди.

Дипломат напомнил, что в России тоже готовятся к ратификации соглашения. Поскольку парламент РФ находится на каникулах, график рассмотрения этого документа будет определен после их завершения, отметил Лавров.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения российского ВМФ в африканской республике.

Как сказано в документе, Судан выражает согласие на размещение российской военно-морской базы, а также развитие и модернизацию ее инфраструктуры для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей РФ. Соглашение было подписано 23 июля 2019 года в Хартуме и 1 декабря 2020 – в Москве.