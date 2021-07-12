«Талибан»* обсуждает с Россией исключение движения из санкционных списков Фото: REUTERS

Признанное в России террористической организацией движение Талибан* обсуждает с российской стороной вопрос снятия санкций. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщил представитель политического офиса движения в Дохе Сухейль Шахин по итогам визита в Москву.

Делегация талибов* 8-9 июля текущего года посетила Россию, провела встречу со специальным представителем российского президента по Афганистану, директором второго департамента Азии министерства иностранных дел страны Замиром Кабуловым.

- Мы попросили власти России об исключении из санкционного списка Совета Безопасности ООН, - сообщил Сухейль Шахин в интервью изданию РИА Новости.

Накануне представители движения заявили, что достигнутое в минувшем году соглашение между талибами* и американской стороной подразумевает их исключение из всех санкционных списков.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Москве прошли переговоры представителей афганского движения Талибан* во главе с экс-членом Верховного суда страны Мавляви Шахабуддином Делаваром. Со стороны движения во время переговоров прозвучали заверения в том, что талибы* гарантируют ненападения их воинских подразделений на сопредельные с Афганистаном государства.

* Террористическая организация, запрещенная в России