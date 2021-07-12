Росавиация обязала авиакомпании тестировать экипажи на коронавирус каждые три дня Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация обязала авиакомпании проводить тестирование пилотов и бортпроводников на наличие коронавирусной инфекции каждые трое суток. Об этом говорится в письме заместителя руководителя ведомства Олега Сторчевого.

«В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований обеспечить тестирование экипажа пилотируемого воздушного судна (летного и кабинного) на новую коронавирусную инфекцию не менее одного раза в 72 часа и организовать работу по проведению иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции указанных сотрудников авиакомпаний», - приводит «Известия» заявление, сделанное в документе, которое адресовано руководителям межрегиональных территориальных управлений Росавиации.

Замруководителя ведомства также поручил довести данную информацию до руководителей авиакомпаний.

Напомним, ранее в Росавиации сообщили, что в социальных сетях распространяется фейковое сообщение о том, что в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции якобы вводятся ограничения на приобретение авиабилетов. В ведомстве также отметили, что в российских аэропортах и на самолетах соблюдаются все необходимые меры для обеспечения безопасности на фоне распространения коронавирусной инфекции.