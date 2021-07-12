Россия не планирует обсуждать сделку ОПЕК+ на уровне глав государств

Россия не планирует обсуждать сделку ОПЕК+ на уровне глава государства Фото: REUTERS

Россия пока не планирует обсуждать сделку в рамках ОПЕК+ на уровне глав государств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как рассказал журналистам представитель Кремля, все разговоры по этой теме ведутся по линии заместителя председателя правительства России Александра Новака. Также Песков сказал, что в телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшемся 9 июля 2021, мировые цены на нефть и сделки ОПЕК+ не обсуждались.

Страны-участницы ОПЕК+ с начала июля не могут договориться об условиях смягчения ограничений по добыче до конца этого года. Тем временем на фоне встречи министров государств ОПЕК+ растут цены на нефть.

Сообщалось, что на встрече ОПЕК+ ожидаются дальнейшие ослабление ограничений на добычу сырья. Эксперты полагают, что добыча нефти участниками организации в августе, вероятнее всего, будет расти.