МИД России внимательно следит за развитием ситуации на Кубе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская сторона внимательно следит за развитием ситуации на Кубе и вокруг нее. Об этом в понедельник, 12 июля, говорится в сообщении на официальном сайте российского министерства иностранных дел.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова отметила, что кубинские власти в настоящее время принимают все необходимые меры для восстановления общественного порядка в интересах местных жителей в рамках законов.

- Россия считает недопустимым вмешательство извне во внутренние дела страны или деструктивные действия, которые поощряли бы дестабилизацию обстановки на Кубе, - подчеркнула дипломат.

Как писал сайт kp.ru, на Кубе в настоящее время проходят крупнейшие за последние 30 лет митинги: на улицы вышли тысячи людей, требуя снижения цен и ликвидации проблем с продуктами, а также призывая скорее провести вакцинацию от коронавируса.