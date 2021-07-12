Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире12 июля 2021 14:03

МИД России внимательно следит за развитием ситуации на Кубе

Власти Кубы принимают все меры для восстановления общественного порядка
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
МИД России внимательно следит за развитием ситуации на Кубе

МИД России внимательно следит за развитием ситуации на Кубе

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская сторона внимательно следит за развитием ситуации на Кубе и вокруг нее. Об этом в понедельник, 12 июля, говорится в сообщении на официальном сайте российского министерства иностранных дел.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова отметила, что кубинские власти в настоящее время принимают все необходимые меры для восстановления общественного порядка в интересах местных жителей в рамках законов.

- Россия считает недопустимым вмешательство извне во внутренние дела страны или деструктивные действия, которые поощряли бы дестабилизацию обстановки на Кубе, - подчеркнула дипломат.

Как писал сайт kp.ru, на Кубе в настоящее время проходят крупнейшие за последние 30 лет митинги: на улицы вышли тысячи людей, требуя снижения цен и ликвидации проблем с продуктами, а также призывая скорее провести вакцинацию от коронавируса.