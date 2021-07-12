Кремль: оценка ущерба от лесных пожаров в Челябинской области требует времени

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области пока еще не определили ущерб от лесных пожаров, поскольку этого требует времени и комплексного подхода. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что именно поэтому в ходе прошедших накануне телефонных разговоров президента Росси Владимира Путина и челябинского губернатора Алексея Текслера не затрагивали вопрос федерального финансирования пострадавшим из-за пожаров в регионе.

«Они не могли об этом договориться в ходе телефонного разговора, тем более что пожары продолжаются, и пока, конечно, регион не может так на ходу, на бегу сформулировать четко потребности в помощи», - отметил представитель Кремля.

Песков заявил, что регион пока даже не может «четко оценить сумму ущерба», поскольку эта работа, «которая требует времени, требует комплексного подхода». «И уже потом продолжится работа с федеральным центром», - сказал он.

Напомним, днем ранее, 11 июля, Путин принял доклад губернатора Челябинской области о лесных пожарах в регионе, а также поручил организовать отдых на Черном море для детей, эвакуированных из-за пожаров

Как писал сайт kp.ru, все силы МЧС в Челябинской области брошены на ликвидацию очагов возгорания, однако осложняют тушение и способствуют быстрому распространению огня сильный ветер и сухая жаркая погода.