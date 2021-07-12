Диетолог рассказала, какие продукты не следует есть сразу после прививки

Диетолог не рекомендует есть арбузы после вакцинации Фото: Юлия Лоза

После прививки от коронавируса лучше несколько дней придерживаться диеты, чтобы не давать организму дополнительной нагрузки. Такое мнение выразила диетолог Марият Мухина. Он отметила, что после укола следует убрать из рациона продукты, которые провоцируют выработку ненужных антител. По словам эксперта, организм должен сосредоточиться на выработке иммуноглобулинов G против коронавируса, а не отвлекаться на выработку каких-то других антител.

«Чтобы грамотно питаться после вакцинации, проводится специальное исследование капиллярной крови, ее берут из пальца, в этот момент изучают 111 основных продуктов. Питание подбирается с учётом скрытой непереносимости продуктов», - цитирует диетолога Life.ru.

При этом Мухина добавила, что если человек не хочет проходить проверку, то может придерживаться общепринятого списка продуктов: сахар тростниковый, перец чили, какао, кофе, арбузы, ананасы, грибы, дрожжи пивные, пекарские, чайный гриб.

Все эти продукты провоцируют выработку антител, а также могут привести к аллергическим реакциям.

Напомним, ранее врачи-диетологи рассказали, какие продукты помогут укрепить иммунитет в период пандемии.

«В первую очередь в рационе должны присутствовать те продукты, которые обеспечивают организм человека белком, потому что из белка и создаются антитела, которые являются агентами иммунитета. Яйца, рыба, птица, то есть нежирные белковые продукты», — цитирует члена ассоциации диетологов и нутрициологов Марину Макишу телеканал «360».

А врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты можно есть в любом количестве и не толстеть. По ее словам, это огурцы, кабачки, сельдерей и зелень. А вот фруктами и ягодами объедаться не стоит, т.к. они повышают уровень глюкозы в крови, передает Москва 24.