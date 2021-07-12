В Китае собрали первый урожай риса из зерен, которые ранее были отправлены к Луне Фото: REUTERS

В Китае собрали первый урожай риса, выращенного из зерен, которые ранее были отправлены к Луне. Об этом в понедельник, 12 июля, пишет издание Bloomberg, ссылаясь на информацию китайского государственного телевидения.

Речь идет о 40 граммах зерен риса, которые были отправлены в космос на китайском космическом аппарате «Чанъэ-5». Аппарат в конце минувшего 2020 года совершил полет к Луне, а позже успешно вернулся на Землю.

Китайские специалисты предполагают, что после облучения космической радиацией и нахождения в невесомости семена могут мутировать и давать более высокий урожай. Китай отправляет рис и другие культуры в космос с 1987 года.

К сегодняшнему дню в стране одобрены для последующей посадки свыше 200 разнообразных «космических» растений, в том числе хлопок и помидоры. Два года назад общая территория для высадки зерен, которые побывали в космосе, превысила на территории КНР 2,4 миллиона гектаров.