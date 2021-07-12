Вьетнам намерен закупить у России 40 миллионов доз «Спутника V» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вьетнам проведет переговоры с российской стороной о закупке 40 миллионов доз российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в понедельник, 12 июля, рассказал премьер-министр республики Фам Минь Чинь, чьи слова приводит официальный портал правительственной информации.

Министерство здравоохранения Вьетнама предложило местной компании T&T провести переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о коммерческих поставках «Спутника V» на территорию страны. Закупка еще 40 миллионов доз препарата будет осуществляться за счет личных средств вьетнамской организации.

До этого Вьетнам уже достиг с Россией договоренности о поставке в республику 20 миллионов доз вакцины в текущем году. Кроме того, обсуждается возможность создания совместного завода по производству «Спутника V» мощностью до 100 миллионов доз вакцины ежегодно.

Как ранее писал сайт kp.ru, привитые от коронавируса российские туристы могут стать первыми после начала пандемии гостями южного курортного острова Фукуок во Вьетнаме. Власти государства планируют открыть остров для путешественников из РФ с сентября 2021 года.