Встреча Зеленского и министра обороны ФРГ отменена

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая должна была состояться в Берлине, отменили. Об этом сообщил представитель военного ведомства Германии.

«Встреча была частью большой программы визита в правительство Германии. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет», - заявил представитель Минобороны ФРГ, не назвав причину такого решения.

Напомним, Зеленский прибыл в Берлин с двухдневным рабочим визитом. Как писал сайт kp.ru, украинский лидер уже встретился с премьер-министром федеральной земли ФРГ Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом, заявив о том, что введение в эксплуатацию «Северного потока-2» несет угрозу энергетической безопасности стран Европейского союза.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель и глава незалежной в ходе встречи в понедельник, 12 июля, в Берлине обсудят Минские соглашения, а также наверняка затронут вопрос проекта «Северный поток-2».