Правительство РФ работает над расширением льгот по страховым взносам для малого бизнеса Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство РФ работает над расширением льгот по страховым взносам для малого бизнеса, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Бизнес-омбудсмен предложил Путину распространить страховые взносы для бизнеса на всю зарплату. Президент ответил, что «правительство работает над этим, мне докладывают».

Как сообщил Титов, снижение размера социальных взносов для бизнеса до 15% позволило увеличить доходы Пенсионного фонда на 2%. Он отметил, что если мера дает экономический результат, ее нужно расширять. По словам Титова, доходы бюджета от НДФЛ выросли более чем на 6%, а это значит, что бизнесу стало выгодно выдавать сотрудникам «белую» зарплату.

Кроме того, уполномоченный по защите прав предпринимателей подчеркнул, что ставка социальных взносов тормозит развитие бизнеса. Как отметил в свою очередь Путин, такая ситуация свойственна прежде всего для высокотехнологичных предприятий.

Ранее Путин поручил снизить страховые взносы для ресторанов малого и среднего бизнеса снизятся страховые взносы.

Как писал сайт kp.ru, в ходе прямой линии глава государства рассказал о проблемах малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции, отметив, что субъекты МСП пострадали больше всех.