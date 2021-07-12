Минобрнауки России: вузы могут не допускать к работе непривитых сотрудников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские высшие учебные заведения на фоне сложной эпидемиологической обстановки вправе не допускать к работе сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 12 июля, говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки страны.

- Во время сложной ситуации с пандемией руководство вузов может по своему усмотрению принимать меры, необходимые для обеспечения безопасности образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг, - отмечается в сообщении ведомства, которое цитирует агентство ТАСС.

Как сообщал ранее сайт Kp.ru, с 5 июля текущего года сотрудников Московского государственного университета имени Ломоносова, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, не имеют к ней медицинского отвода или не переболели инфекцией, допускать на рабочие места. Исключение составляют только работники вуза, которые успели привиться первым компонентом вакцины.