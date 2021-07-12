Материальная помощь пострадавшим на Кубани из-за непогоды составит почти 450 млн рублей

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении 445 млн рублей для выплаты материальной помощи жителям пострадавших из-за непогоды муниципалитетов. Средства уже поступили в муниципалитеты, выплату помощи начали Сочи и Горячий ключ. Жители других муниципалитетов – Геленджика,Туапсинского, Северского и Славянского района – получат деньги в ближайшие дни.

Деньги краевого резервного фонда будут направлены на единовременную материальную и финансовую помощь людям, проживающим в зоне ЧС, и частично или полностью утратившим имущество первой необходимости.

Выплата материальной помощи начнется в ближайшие дни. В настоящее время завершают работу комиссии по оценке ущерба в зонах ЧС. Сотрудники муниципальных образований в составе рабочих групп формируют комплекты документов для последующих выплат.

Последствия непогоды продолжают устранять в пострадавших районах. Задействованы все силы и средства региональной территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также в работах активно участвуют казаки и волонтеры. Оперативные координационные штабы развернуты во всех пострадавших территориях.