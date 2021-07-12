Силуанов предупредил о риске «перегрева» экономики из-за длительных антикризисных мер

Силуанов предупредил о «перегреве» экономики из-за длительных антикризисных мер ФОТО Сергей Савостьянов/ТАСС

Мировая экономика рискует «перегреться», если антикризисные меры будут сохраняться продолжительное время, заявил глава российского Министерства финансов Антон Силуанов.

Некоторые страны на фоне инфляции начали выравнивать денежно-кредитную политику, в то время как другие до сих пор продолжают проводить политику экономического стимулирования, отметил министр на заседании финансового трека G20. Он сообщил, что ожидаемая инфляция превышает прогнозы, а это в свою очередь вынуждает страны ужесточать денежно-кредитную и бюджетную политики. Такие меры «будут вносить отрицательный вклад в мировой экономический рост», предупредил он.

На заседании G20 было отмечено, что мировая экономика восстанавливается быстрее ожидаемого. По оценкам Международного валютного фона, в 2021 году рос составит 6%, в 2022 – 4,4%. Вместе с тем темпы экономического роста в развитых и развивающихся странах отличаются вследствие разных темпов вакцинации от коронавируса и заболеваемости COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, ранее Минэкономразвития России повысило ожидания по приросту ВВП в текущем году. Согласно прогнозам ведомства, в апреле предполагалось, что он вырастет на 2,9 процента, но сейчас эту оценку улучшили до 3,8 процента.