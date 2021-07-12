Исламовед прокомментировал решение московских властей закрыть мечети на Курбан-байрам

Исламовед оценил решение властей Москвы закрыть мечети на Курбан-байрам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совет улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ) по рекомендации Роспотребнадзора и правительства Москвы решил перевести празднование Курбан-байрама в Москве в онлайн-формат. Это решение связано с нестабильно эпидемиологической обстановкой в городе на фоне пандемии коронавируса.

Директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора исламовед Роман Силантьев заявил, что это уместное решение, не слишком суровое. Он напомнил, что в некоторых мусульманских станах мечети были закрыты по полтора года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«В мусульманских странах (мечети – прим. ред.) тоже закрывают. Вот, например, в Азербайджане только 10 июня этого года с ограничениями открыли храмы и мечети. Полтора года они были закрыты. То же самое можно по Туркменистану сказать и по ряду других мест, поэтому у нас еще довольно мягкие ограничения», — цитирует эксперта «Ридус».

Напомним, ранее сообщалось, что праздничная молитва с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия пройдет только в Соборной мечети. Всех верующих совет улемов Духовного управления мусульман России призвал отметить праздник дома, в кругу семьи, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности, передает ОТР.