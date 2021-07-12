Главный госинспектор Центральной таможни отправлен под домашний арест за взятку в 500 тысяч рублей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный госинспектор отдела Центральной таможни задержан и отправлен под домашний арест за получение взятки в размере 500 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 12 июля 2021, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следствием установлено, что в период, предшествовавший апрелю 2021 года, к обвиняемому обратился гендиректор крупной компании, специализирующейся на таможенном оформлении и логистике, с просьбой оказать содействие в решении вопросов, связанных с выпуском деклараций на товары за материальное вознаграждение", - сообщила Марковская ТАСС.

Главный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 4 центрального таможенного поста Центральной электронной таможни выпускал декларации на товары компании несмотря на неправильно заполненные документы. Ситуации можно было бы избежать, если бы были организованны проверочные мероприятия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), инспектору грозит до восьми лет тюрьмы.