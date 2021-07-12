Доктор наук объяснил популярность вакцины «КовиВак» страхом россиян перед ГМО

Вирусолог объяснил популярность "КовиВака" у россиян Фото: Артем КИЛЬКИН

Высокий спрос на вакцину «КовиВак» может быть связан со страхом россиян перед ГМО (генетически модифицированный организм — прим. ред.). Такое мнение выразил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«У нас же население очень культурное, все слышали такие слова, как «ГМО», «гены», и вакцина «Спутник V» их пугает тем, что она основана на ГМО. Вот это вот и вызывает такие реакции людей, а в «КовиВак» нет ГМО», — цитирует медика Газета.Ru.

При этом специалист отметил, что наличие ГМО «не имеет никакого значения» для действия вакцины, зато его наличие помогает производить препарат массово.

Напомним, ранее сообщалось, что новая партия препарата «КовиВак» закончилась в Москве быстрее, чем за два дня. Вакцина поступила в павильоны города «Здоровая Москва» в субботу утром, а уже в воскресенье препарат закончился. Отмечается, что в столице ожидают новых поставок «КовиВака», передает Москва 24.