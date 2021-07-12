Лавров назвал позитивным сигналом в отношениях с США визит Керри в Москву. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри заявил, что Москва рассматривает его визит в российскую столицу, как качественный и позитивный сигнал для развития двусторонних отношений.

"Считаем ваш визит в Москву весьма и весьма своевременным, - указал глава дипведомства. - Считаю также ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженности и налаживания предметной и профессиональной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели", - сказал Лавров.

При этом он отметил, что Москва рассчитывает на конструктивное сотрудничество и взаимодействие с Вашингтоном по подготовке успешного проведения 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в шотландском Глазго.

Лавров подчеркнул, что Россия придает большое значение проблемам глобального изменения климата и будет и продолжать активное сотрудничество по климатическим вопросам на международных площадках.

Ранее kp.ru сообщал о предстоящем визите Джона Керри в Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в ходе рабочей поездки спецпосланника президента США запланирована встреча с главой российского МИД Сергей Лавровым.