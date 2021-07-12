Анна Попова назвала критерии для проведения массовых мероприятий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор разработал критерии для проведения массовых мероприятий в российских регионах в зависимости от темпов распространения коронавирусной инфекции на фоне пандемии. Соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой в понедельник, 12 июля, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь проведение массовых мероприятий в стране будет зависеть от значения коэффициента распространения заболевания, темпов прироста заболеваемости и охвата жителей регионов тестированием. Местные власти должны буду оценить данные показатели, принимая решение о проведении мероприятий.

- Массовые мероприятия без ограничений по числу участников можно будет проводить в тех регионах, где заболеваемость коронавирусом снижается, а коэффициент распространения инфекции не превышает 0,5. Мероприятия с участием от одной до трех тысяч человек можно будет организовывать, если темп прироста заболеваемости не превышает пять процентов. С участием от 500 до тысячи человек - там, где он не больше десяти процентов, - говорится в постановлении.

Охват населения тестами на коронавирус при проведении массовых мероприятий всегда должен составлять не менее 200 на 100 тыс. населения – это утвержденный минимальный нормативный показатель.

Отмечается, что мероприятия в учреждениях культуры и образования не подпадают под действие нового закона.

Как писал сайт kp.ru, ранее Анна Попова попросила главу правительства России Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых мероприятий в субъектах страны, где проводить их не позволяет эпидемическая ситуация на фоне пандемии коронавируса.