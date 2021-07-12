В Афганистане ликвидировали главу разведки "Талибана"*

В начале июля движение "Талибан"* захватило районы Афганистана вдоль границ с пятью странами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Силы безопасности Афганистана ликвидировали главу службы разведки движения "Талибан"* Кари Шагаси. Об этом сказано в заявлении на официальном сайте министерства внутренних дел Афганистана.

Операция была проведена в ночь с 11 на 12 июля 2021 в районе Мохаммад Агахи провинции Логар. Также были задержаны двое подручных Шагаси.

В начале июля движение "Талибан"* захватило районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном. Ранее новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай заявил, что приоритетом для армии страны является защита от талибов основных городов, пограничных переходов и шоссе. Он считает, что главари движения "Талибан"* хотят взять под контроль и основные дороги, по которым перевозится товар, после чего развернуть наступление на города и районы.

* организация запрещена в России