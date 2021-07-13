Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 13 июля 2021 года

Марина Абросимова все еще находится в критическом состоянии Фото: Артем КИЛЬКИН

Певица МакSим с середины июня находится под наблюдением врачей. Медики поставили 38-летней женщине страшный диагноз - двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени. Марина Абросимова (настоящее имя звезды) находится в медикаментозном сне и подключена к аппарату - ЭКМО (выполняет функции легких). Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 13 июля 2021 года.

Марина Абросимова все еще находится в критическом состоянии, поделилась с kp.ru подруга певицы:

- Обследование показало, что в ее лёгких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис.

Однако в окружении артистки эти слова опровергли. Ее директор Маргарита Соколова призвала поклонников "не оставлять надежду и сохранять спокойствие и веру":

- Есть показатели к улучшению состояния артистки. Всем здравия!

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев сделал предположение о стоимости лечения певицы МакSим. По его словам, процедура ЭКМО обходится примерно в 1 млн рублей в сутки:

- Плюс раз в неделю, а то и чаще, надо менять фильтры в аппарате - это еще миллион, - заявил он kp.ru

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