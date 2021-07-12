Российские дипломаты посетили задержанных Сапегу и Дудникова в Минске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дипломаты российского посольства в Минске посетили задержанных на территории Белоруссии россиян Софию Сапегу и Егора Дудникова. Жалоб на условия содержания и состояние здоровья от них не поступало. Об этом в дипломатическом представительстве сообщили в понедельник, 12 июля.

- Сотрудники посольства 2 и 9 июля посели задержанную в Белоруссии гражданку России Софию Сапегу, а 6 июля состоялась встреча консула с Егором Дудниковым. Как и до этого, жалоб на условия содержания и состояние здоровья от российских граждан не поступало, сообщил пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев в интервью агентству ТАСС.

Напомним, Егора Дудникова задержали в Минске 5 мая. Ему предъявили обвинение по части первой статьи 342 Уголовного кодекса Белоруссии за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок. Данная статья предусматривает до трех лет лишения свободы. Накануне Егора Дудникова также посещал представитель российского посольства в республике.

Софию Сапегу задержали 23 мая вместе с Романом Протасевичем, когда они летели рейсом Ryanair Афины–Вильнюс, совершившим вынужденную посадку в Минске. Россиянку подозревают в совершении преступления по статье о разжигании национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.