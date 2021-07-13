Поклонская: Зеленский ведет Украину к самоуничтожению

Член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская считает, что нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский заставляет сограждан поверить в «другую историю, другую веру», а это - прямой путь к самоуничтожению страны. Об этом депутат написала в своем Telegram-канале, комментируя опубликованную на сайте Кремля статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

В частности, Наталья Поклонская призналась, что своей душой любит «прекрасную Украину», где она родилась и выросла, «но только в России может жить свободно, бережно хранить память предков, их традиции и культуру».

«Мой президент Владимир Путин говорит о том, что русские и украинцы — один народ, и это так! Я не могу оторвать от себя одну часть и сказать, что она другая — русская, а первая — украинская. И Россия, и Украина живут во мне, как во многих моих соотечественниках в Украине и России», - отмечает она.

А вот нынешнее руководство бывшей советской республики, по мнению Поклонской, «с великолепным актёрским мастерством на отлично выполняют задачу по разделению людей». Она напомнила, что «до событий 2014 года по-настоящему творческий человек Владимир Зеленский показывал доброе кино про один народ — украинцев и русских», а вот став президентом Украины и «обременив себя серьёзными политическими обязательствами», он «вынужден крутить другое «кино» и вносить вражду между нами для одной цели — посеять ненависть и заставить забыть свои корни, заветы предков и поверить в другую историю, другую веру».

«И это путь к самоуничтожению, к потере украинской нации как частички большой славянской древнерусской семьи», - подытожила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в своей статье о российско-украинских отношениях Владимир Путин назвал возникшую между двумя странами стену «большой бедой», а также выразил мнение, что сложившаяся ситуация – это результат общих ошибок. Чтобы их исправить, нужно обратиться к истории, в которой «и русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы».

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Статья «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля сразу на русском и на украинском языках. «Комсомолка» публикует главные выдержки из этой статьи (подробности).