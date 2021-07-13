В России обсуждают введение экзамена на получение охотничьего билета

Кандидатов на получение охотничьего билета предлагается обязать проходить обучение и сдавать экзамен на знание требований охотничьего минимума Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России обсуждает возможность обязать кандидатов на получение охотничьего билета проходить обучение и сдавать экзамен на знание требований так называемого «охотничьего минимума», куда входят правила охоты, техника безопасности и основы биологии диких животных.

Кроме того, будущим охотникам нужно будет получить медицинское заключение от врача об отсутствии медицинских противопоказаний для владения оружием, в частности – психический заболеваний и болезней глаз.

Доработанные поправки в закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Минприроды, Минздрав, Минюст, МВД и Росгвардия должны представить кабинету министров до 19 июля. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания вице-премьера Виктории Абрамченко с представителями ведомств, с которым ознакомилась редакция издания.

«Этот механизм необходим как дополнительная превентивная мера. Таким образом, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению охотничьим оружием будет обязательно и для получения охотничьего билета», - пояснили газете в аппарате вице-премьера.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 июля президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей. Теперь подобные действия квалифицируются как тяжкие преступления, наказание за сбыт взрывных устройств предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.