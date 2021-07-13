С 15 июля в России стартует программа студенческого туризма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 15 июля в России стартует программа студенческого туризма. До 25 августа молодые люди, получающие высшее образование, смогут путешествовать по России, останавливаясь в общежитиях 15 вузов, участвующих в проекте. Таким образом студенты смогут посетить Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Владивосток, Калининград и ряд других городов, при этом особо не тратясь на жилье — цены за сутки проживания варьируются от 35 до 400 рублей