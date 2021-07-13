В Белоруссии заявили о задержании всех членов вскрытых террористических ячеек

В Белоруссии задержали всех фигурантов вскрытых террористических ячеек. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Правоохранители Белоруссии задержали всех членов вскрытых террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержанные дают признательные показания. Об этом со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ) республики сообщил в понедельник телеканал ОНТ.

По данным ОНТ, в настоящее время проходят следственные действия сразу по нескольким эпизодам, один из которых – попытка поджога лесозаготовительной техники в Минской области. Кроме того, ведется расследование покушения на тележурналиста Григория Азаренка, причем по информации КГБ, в «карательный список» террористических ячеек входили и другие белорусские тележурналисты. Телеканал также пообещал 13 июля показать двухсерийный документальный фильм о ходе расследования этих событий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня независимости республики, заявил, что белорусские власти раскрыли деятельность в стране «спящих» террористических ячеек, к созданию которых причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва. По его словам, целью этих ячеек, которые еще называют отрядами самообороны, является силовая смена власти «в день икс».