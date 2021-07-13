Bloomberg: Меркель унизила Байдена поддержкой «Северного потока — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель Фото: REUTERS

Вместо того, чтобы «хотя бы на дюйм» пойти навстречу требованиям Вашингтона по поводу российского газопровода «Северный поток — 2», канцлер германии Ангела Меркель «унизила» президента США Джо Байдена тем, что поддержала этот проект, пишет в своей статье для агентства Bloomberg публицист Андреас Клут.

По его мнению, якобы исходящую от российского трубопровода, который должен доставлять голубое топливо в ФРГ, «геополитическую угрозу» видят Евросоюзе – в частности, в Польше, Франции и странах Балтии, а вот «немцы продолжают прятать головы в песок».

«Упорно поддерживая российский трубопровод, Ангела Меркель подвела США и Европу и оставила своему приемнику только плохие варианты», - подчеркивает в своей статье Андреас Клут.

Публицист утверждает, что такая защита «Северного потока — 2» останется «пятном на репутации» немецкого канцлера, потому что ее позиция «отталкивает» американских и европейских партнеров, демонстрируя «лицемерие» ФРГ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Ангела Меркель сказала, что Берлин серьезно относится к обеспокоенности Киева по вопросу будущего транзита газа после запуска «Северного потока — 2», и пообещала обсудить эту тему во время встречи Джо Байденом на текущей неделе.

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На встрече с канцлером Меркель ему так и не удалось добиться компенсаций за строительство «Северного потока-2» (подробности).