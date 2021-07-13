Столичная полиция задержала не менее 15 участников драки в Кузьминках

Ночью в полицию поступило сообщение о конфликте около станции метро Кузьминки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники столичной полиции этой ночью задержали не менее 15 хулиганов, которые устроили массовую драку возле станции московского метро «Кузьминки».

«Полицейским, прибывшим к месту массовой драки на Зеленодольской улице, удалось задержать порядка 15 участников потасовки. Значительная часть из них - приезжие из стран Средней Азии. Причина конфликта устанавливается», - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах Москвы.