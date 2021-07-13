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Происшествия13 июля 2021 6:55

Столичная полиция задержала не менее 15 участников драки в Кузьминках

Большинство из них – приезжие из стран Средней Азии, причина конфликта устанавливается
Источник:kp.ru
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Ночью в полицию поступило сообщение о конфликте около станции метро Кузьминки

Ночью в полицию поступило сообщение о конфликте около станции метро Кузьминки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники столичной полиции этой ночью задержали не менее 15 хулиганов, которые устроили массовую драку возле станции московского метро «Кузьминки».

«Полицейским, прибывшим к месту массовой драки на Зеленодольской улице, удалось задержать порядка 15 участников потасовки. Значительная часть из них - приезжие из стран Средней Азии. Причина конфликта устанавливается», - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах Москвы.