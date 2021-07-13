Последние новости на утро 13 июля 2021: Зеленский высказался за участие США в переговорах в нормандском формате

«КП» – о последних новостях на утро 13 июля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 13 июля 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне заявил о необходимости оказывать давление на Россию по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе для проведения встречи лидеров «нормандской четверки». Он также сообщил, что собирается привлечь к этому вопросу США, но пока эта тема с Вашингтоном не обсуждалась.

К слову, украинскому лидеру во время переговоров с Меркель так и не удалось добиться компенсаций за строительство «Северного потока – 2». Спецкор «КП» Александр Коц подробно рассказал о визите Зеленского в ФРГ.

В понедельник сайт Кремля опубликовал статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». в своей статье о российско-украинских отношениях Владимир Путин назвал возникшую между двумя странами стену «большой бедой», а также выразил мнение, что сложившаяся ситуация – это результат общих ошибок. Чтобы их исправить, нужно обратиться к истории, в которой «и русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы». «Комсомолка» публикует главные выдержки из статьи президента.