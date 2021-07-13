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Политика13 июля 2021 7:16

Посол Антонов: Россия требует уважения для взаимовыгодных отношений с США

Москва ожидает, что ее интересы будут учитываться, отметил дипломат
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Посол Антонов заявил, что Россия требует уважения для взаимовыгодных отношений с США

Посол Антонов заявил, что Россия требует уважения для взаимовыгодных отношений с США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что Москва требует уважения для взаимовыгодных отношений с Вашингтоном.

- Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться, — сказал он во время выступления перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института.

США и России необходимо научиться сотрудничать между собой для процветания граждан обоих государств, считает Антонов.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что решение американского министерства торговли о введении новых санкций против российских компаний является конфронтационным шагом со стороны США. Он объяснил, что речь идет об экспортно-контрольных перечнях, в которые попали московские фирмы, занимающиеся микроэлектроникой. США снова не предоставили никакой конкретики относительно того, какие нарушения они выявили.