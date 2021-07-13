Член Общественной палаты предложил увеличить отпуск для некурящих россиян

В Общественной палате предложили увеличить отпуск для некурящих россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск для некурящих россиян. Письмо с соответствующей инициативой было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

По мнению Хамзаева, некоторые курящие тратят на вредную привычку до 60 минут в день или 20 рабочих дней в год. При этом все издержки, связанные с курением работников, вынуждены нести работодатели и государства.

- Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году, — цитирует текст письма RT.

По задумке Хамзаева, это должно мотивировать курящих россиян отказаться от вредной привычки.

Ранее глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды рассказал, что россияне, страдающие от курящих соседей, могут требовать возмещения морального вреда. Социальное благополучие и соблюдение права каждого на жизнь и охрану здоровья возможны только в условиях благоприятной окружающей среды, отметил Лебедев.